Reformierakondlane | Lasteaed peaks lapsevanemale olema tasuta 

Hea küsimus, eriti kui lugeda aasta alguses lasteaia teadete tahvlilt infot kohatasu tõusust. Sellele aastal tõuseb lasteaia kohatasu Tallinnas üle 7 protsendi. Kui lapsevanematelt paluda kätt tõsta vaid neil, kellel palk tõusis, siis vaevalt, et kätemeri oleks nii suur kui käe tõstaks vaid need, kes peavad aasta alguses lapse lasteaia eest maksma rohkem.

Olen sama meelt nende emadega, kes on tulnud minu juurde ettepanekuga kaotada lasteaia kohatasu. Kui me räägime sellest, et kõigile lastele peab olema tagatud võrdne ligipääs haridusele ning selleks on meil tasuta kooliharidus, siis tuleks vaadata lapse haridusteed alates lasteaiast, sest lasteaed on esimene etapp lapse haridusteel.

Meil on aga täna nii, et kui laps läheb lasteaeda, siis tuleb vanematel tasuda lasteaia kohatasu. Mida rohkem lapsi, seda kulukam see on. Näiteks Tallinnas tuleb alanud aastast maksta ühe lapse eest 65,88 eurot kuus ja 131,76 eurot neil peredel, kellel käib lasteaias kaks last. Lasteaia kohatasu kaotamisega oleks neil peredel, kus lasteaias käib üks laps, võimalik säästa 724 eurot aastas ja neil, kellel käib kaks last lasteaias, 1449 eurot. Aasta alguses tegin selle ettepaneku ka Tallinna volikogus, siis aga ütlesid keskerakondlased: ei ole nõus, ning hoopis tõstsid seda aasta algusest.

Tuleks kuulata emasid, kui nad ütlevad, et lasteaia kohatasu kaotamine annab neile rohkem kindlustunnet. Et see aitab peresid, kui nad teavad, et riik panustab lapse sündi vanemahüvitise abil ning lapse kasvades tagab talle kvaliteetse haridustee lasteaiast keskkooli lõpuni. See on oluline, sest nii aitame emadel ennast tunda paremini, nii vaimselt kui füüsiliselt. Omast kogemusest võin öelda, et see on väga oluline ja vajalik tugi neile.

Lasteaia kohatasu kaotamine on vajalik samm, nagu omal ajal oli vanemahüvitise loomine. Nüüd kiidab vanemahüvitist isegi Keskerakond, kes alguses vanemahüvitist ei toetanud. Lisaks vanemahüvitisele loodi Reformierakonna eestvedamisel ka kolmanda lapse toetus, kuigi paljudele tundus see taaskord liiga julge ja kallis idee. Täna aga rõõmustame tulemuste üle. Kolmandate laste arv on kasvanud ühe aasta jooksul tervelt 20%. See on 500 last ning 500 õnnelikku pere rohkem kui aasta varem.

Jah, see nõuab raha ja on kallis idee, kuid nagu mu kolme aastane tütar teatab, kui ütlen, et miski on kallis: mina olen ka kallis.