ÕL VIDEO | Brigitte Susanne Hunt „Klassikokkutulekust“: filmis on üks stseen, mida ma ilmselt ei suuda ise ka vaadata, panen silmad kinni

„Pidin Ago Andersoniga tegema ühe väga keerulise stseeni. Olen varem sarnast asja „Kättemaksukontori“ võttel tegema. Selle stseeni päev oli eriti raske 12tunnine tööpäev ja see oli kõige viimane stseen. Ma teadsin terve päeva, et see tuleb ja ütlesin lavastaja René Vilbrele, et teeme selle kiiresti ära,“ meenutab Brigitte. „Ma arvan, et Ago solvus natuke selle peale. Ütlesin, et see pole midagi isiklikku, et sa oled suurepärane näitleja ja väga andekas, aga sa oled pereisa, su tütar fännab mind ja see on nii vale kuidagi!“ Mis täpselt toimus, Brigitte ei avalda. „Ma arvan, et ma ei suuda seda ise ka vaadata, panen silmad kinni. Aga see pole midagi nii hullu.“