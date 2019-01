Uus superpaar? Brad Pitt semmib lehe väitel Charlize Theroniga 

Briti kõmulehe andmeil viis paarikese suuremeelselt kokku Charlize'i endine peigmees Sean Penn. „Värskelt armunud ei suutnud eelmisel nädalal ühel showbiz-peol teineteisest näppe kuidagi eemal hoida,“ kinnitab The Suni informaator. .

See võib veel aega võtta: Radar Online'i info kohaselt ei talu Charlize ja Angelina teineteist ilmaotsaski. Ammuste konkurentide vahel valitsevat vimm ja Theron olla veendunud, et Angelina on tema karjäärile salamisi kaikaid kodaratesse loopinud, takistades tal rollide saamist.