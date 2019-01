Ivo Rull | Vallavanem Kallas ja tema uus kabinet 

Ennatlik uudis Kallase vallavanema kohalt lahkumisest on ilmselt väljastatud, uinutamaks poliitilisi konkurente ja ajakirjanikke. Pole ju vaja, et Kallasele hakataks tööpäeviti Tallinnas toimuvatel valimisüritustel ebameeldivaid küsimusi esitama. Näiteks et kas ta on võtnud kampaanias osalemiseks puhkuse või on tegu hoopiski tööluusiga?

Aga keskendume hoopis tähenduslikumatele küsimustele. Miks Kallas aasta ja paari kuu eest üldse vallavanemana tööle asus? Mida õnnestus tal selle ajaga Viimsi hüvanguks ära teha? Millised on tema tulevikuplaanid?

Kui Kallas 2016. aastal presidendivalimistel valusa kaotuse osaliseks sai, tõmbus ta mõneks ajaks aktiivsest poliitilisest tegevusest tagasi. Toona rääkis ta võimalustest pühenduda loengute lugemisele ja raamatute kirjutamisele ning vajadusest tervist parandada. Ka 2017. aastal Viimsi volikokku kandideerides ei väljendanud Kallas huvi valla tegevjuhtimise vastu, lubades vaid valituks osutudes asuda tööle volikogus. Muide, varem kahel korral Viimsi volikokku valituks osutudes Kallas paraku seal tööle ei hakanud.

Samal ajal juhtus üleriigilises poliitikas midagi ootamatut – pea 18 aastat võimul püsinud Reformierakond vangerdati opositsiooni. Ilmselt lõi see manööver sassi ka Kallase pika plaani, sest võimalikke tema ambitsioonidele vastavaid kõrgeid kabinette polnud ühtäkki enam saadaval. Nii juhtuski, et kõigile üllatuseks otsustas Kallas Viimsis saavutatud valimisvõidu järel asuda ise vallavanema ametikohale.

Vallamaja sai uue kabineti

Endise keskpanga presidendi, peaministri ning eurovoliniku asumine vallavanema ametikohale tekitas meedias üksjagu furoori. Sellega sai Kallas kätte punktivõidu pärast presidendivalimiste tagasilööki – tal õnnestus jääda suhteliselt tegijana meediapilti.

Viimsi valla sisulise arendamisega vallavanemal aga nii lobedalt ei läinud. Kui kohalike valimiste eel rääkis Kallas Viimsi keskuse kauniks ja inimsõbralikuks ehitamisest, siis tema valitsusajal kerkis sinna hoopiski näotu katlamaja. Kui oma vallavanemaks valimise järgses kõnes toonitas Kallas vajadust hakata vallas otsuseid langetama konsensuslikult, siis tegelikult kasutab kohalik võimuliit opositsiooni suhtes halastamatut teerullipoliitikat. Kui samas kõnes tõi Kallas välja, et Viimsi metsade raiumine majanduslikul eesmärgil on absurdne, siis tema valitsemisajal on arendajate surve siinsetele metsadele jätkunud.