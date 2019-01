FOTOD | Kuressaares sai laps ülekäigurajal kahelt autolt löögi

Laps toimetati haiglasse, kust ta praeguseks on koju lubatud. Sündmuskohal oli õnnetuse toimumise ajal hämar ja sadas kergelt lund. Politsei tuvastas, et sõidukite juhid, BMW-d juhtinud 32-aastane mees ja Hyundai roolis olnud 56-aastane mees, olid kained ja omasid juhtimisõigust. Samuti vastasid sõidukite rehvid nõuetele.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk sõnas õnnetust kommenteerides, et ülekäiguradade puhul on alati vajalik, et jalakäija veenduks teed ületama hakates, et autojuhid on teda märganud ja sellele kiiruse vähendamisega ka reageerinud.