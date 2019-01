MAHEDALT TAPETUD: Urmas Paet tunneb tarbijat - mahetooted on eeldatumad 

Mahemarket

Nädalavahetusel avati pidulikult maheredise läbilõikamisega Baltimaade suurim mahepood ja -kohvik Mahemarket uues T1 Mall of Tallinn ostukeskuses. Mahepõllunduse ja - kaubanduse maht on igal aastal jõudsalt kasvanud kogu Euroopa Liidus ning sarnase suure mahepoe ja -kohviku avamine Eestis on selle trendi peegeldus, sõnas kaupluse avamisel laiemalt mahepõllunduse arengutest rääkinud Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet. “Seejuures on oluline, et Euroopas võib tänu eeskirjadele ja tihedale kontrollile rahuliku südamega teada, et mahetooted on ka sisuliselt need, mida tarbija eeldab.” Edasi loe SIIT