PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 22. jaanuar 

Veenuse ja Jupiteri ühenduse toel on päev loodud elu nautimiseks. Oled heas seltskonnas, tunned, et sind armastatakse ja hoitakse. Võiks õnnemänguski kätt proovida – äkki veab!

Võib täituda su salasoov! Ainult et iseendale peaksid julgema ausalt tunnistada, mis see on, mida sa nii väga ootad. Ausus enda vastu on õnnestumiste eelduseks.