Pommuudis Saara Aalto liitumisest Spice Girlsiga on tühi mull?! 

Nimekas päevaleht Helsingin Sanomat oli esimene Soome meediväljaanne, kes The Suni uudise kahtluse alla seadis. Ajakirjanik Vesa Sirén juhtis tähelepanu, et The Suni artikkel põhineb tegelikult aastavanusel videointervjuul. Toona polnud Spice Girls oma taasühinemist välja kuulutanud. „Video taaskasutus ja puudulik tsiteerimine ei välista ühtlasi võimalikke hilisemaid läbirääkimisi [Spice Girlsiga ühinemise asjus]. The Suni sõnul oli Aalto neile eksklusiivselt rääkinud, et ta on ühinemas mõne kontserdi esinejatega.“

Ilta-Sanomat märgib, et Saara on tõepoolest heades suhetes Mel C-ga, kes esines Soome mullukevadises Eurovisioni eelvoorus, mille täheks Aalto oli. Kõnealune vana videointervjuu oli aga pärit veelgi varasemast ajast. Kuid Soome kõmuleht juhib tähelepanu veel paarile seigale, mis on seni märkamata jäänud.

Esiteks on The Suni kaasautor Dan Wootton Saara stammajakirjanik, kes on temast viimase kahe aasta jooksul mitmeid sensatsioonilisi artikleid kirjutanud ja intervjuusid avaldanud. Need on alati positiivse tooniga. Just Woottonile pihtis Saara novembris 2017, kuidas ta oli ootamatult avastanud, et tal on Mikaeli-nimeline poolvend. Wootton nimetas Aaltot ka Eurovisioni sensatsiooniks, ehkki soomlanna jäi mullusel võistlusel eelviimasele kohale, täheldab Ilta-Sanomat.

Ja teine seik: Saara Aalto ise pole soostunud Soome ajakirjandusväljaannetele The Suni uudist kommenteerima. Suu on lukus ka lauljatari elukaaslasest mänedžeril Meri Sopanenil.