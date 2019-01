NAISTE MARSIST NAISTE KÄTŠIKS: poliitikud tõrvavad üksteist sotsiaalmeedias 

„Zuzu Izmailova mida Sa klähvid võõral lehel? Lendate mitmekesi peale ja nõuate nii, et silmad võtab kirjuks. Loe siis tähelepanelikumalt minu lehte. Kirjutasin pika ja põhjaliku vastuse allpool lõimes - sellise laamendamise peale ei jõua enam jälgida, kes mida küsis ja nõudis KOHE! Ole veidi viisakam tõepoolest, kui soovid siin lõimes osaleda,'' kirjutas Solman, mille peale Izmailova vastas, et tal on Solmani taolise peene daami närvi minekut naljakas vaadata. Solman vastas, et hoopis temal on naljakas, kui Izmailova on see, kes laamendab ja närvitseb.