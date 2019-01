Eesti Laul „Eesti laulu“ poolfinalistid Emily J & xtra basic: meie eesmärk on minna Eurovisionile! Katharina Toomemets , täna, 08:00 Jaga:

Vasakult: Andrei, Emili ja Igor Liina Notta

„Me saatsime oma loo viis minutit enne tähtaega ära. Viimasel tunnil hakkasime alles dokumente täitma. Ma ei tea, miks see viimasele hetkele jäi. Kui saadetud sai, oli ikka mõnus pingelangus,“ räägib koosluse xtra basic liige Andrei Zevakin. Xtra basic on löönud käid lauljatar Emili Jürgensiga (Emily J), ning nende lugu „Hold Me Close“ võistleb sel aastal „Eesti laulu“ poolfinaalis.