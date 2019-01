Matti Nykäneni südamevalu: „Ma ei tohi oma lapselastega kohtuda ...“ 

55aastane elupõletaja ja laulja, kellel mullu diagnoositi suhkruhaigus, on lehe kinnitusel praegu heas vormis. „Kuramuse hea on olla,“ kuulutas Nykänen intervjuus ka ise ning lisas, et on muutunud varasemast palju kannatlikumaks.

Matti seletas, et lapselaste vanemad ei soovi nende läbikäimist. „Ma tean, et nad hakkavad seda veel kahetsema, ja loodan, et olukord muutub.“

Mattil on esimesest abielust poeg Sami (snd 1987) ja teisest tütar Eveliina (snd 1990). Lisaks on Nykänenil 30aastane vallastütar Anniina. Soome kõmuväljaanne Hymy kirjutas 2011. aasta lõpus, et vallastütar saab peatselt emaks. Toona istus Nykänen parajasti vägivallatsemise eest vangis.