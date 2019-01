Birgit meenutab „Leto Svetile“ allajäämist: ikka oli lootus, et ilus muusika võidab selle nalja 

Sarrap rääkis, et osales „Eesti laulul”, mis toona kandis veel nime „Eurolaul”, esimest korda 2008. aastal. Ta esitas lugu „365 Days”, mille autoriteks olid Pearu Paulus, Jana Hallas, Alar Kotkas ning Ilmar Laisaar. Birgit jäi toona kolmandaks, võidu sai Kreisiraadio looga „Leto Svet”. „Mäletan, et see oligi üks esimesi lugusid, mis ma Kotkas-Paulus-Laisaar tiimiga tegin. Nemad olid mulle ju suure loo valmistanud, meile väga meeldis see ja kõik oli väga vinge. Aura oli tõesti, et meil pole otseselt mõtet siin midagi teha, kui Kreisiraadio laval on. Kuid ikka oli lootus, et ilus muusika võidab selle nalja.”