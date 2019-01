Ariana Grandet süüdistatakse plagiaadis 

Nüüdseks juba kustutatud sotsiaalmeediavideos kuulab Princess Nokia Ariana hitti ja arutleb: „Kõlab see teile tuttavalt? Sest mulle küll kõlab. Oh issand ... kas pole see mitte seesama lauluke, mis ma pruunidest naistest ja nende juustest kirjutasin?“ rääkis Puerto Rico juurtega MC väljaande Consequence of Sound teatel.

Nokia osutab konkreetselt Grande hiti sellele osale, kus too räpib: „Sulle meeldivad mu juuksed? Issand, aitäh, ma just ostsin need.“ Oma palas „Mine“ kordab Princess Nokia tõesti fraasi: „Need on minu omad. Ma ostsin need.“