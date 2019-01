Poptäht leidis oma pööraselt paistes jalgadele viimaks leevenduse 

38aastane Jessica avaldas Instagramis foto oma paistes jalgadest ning anus, et fännid talle nõuandeid jagaksid. Nädal hiljem rõõmustab lauljanna koos fännidega, et ta on abi saanud. Leevendust tõi talle kupuravi.

Värskeim foto tõestab, et kuppude panekust on tõesti kasu olnud.

Jessica ja tema abikaasa Eric Johnsoni esiktütar Maxwell on kuuene ja poeg Ace viiene. Nad on paljastanud, et tulekul on tüdruk. New York Posti andmeil saab maimuke nimeks Birdie.