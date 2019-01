Kohtuvaidlusesse rebitud tehase ehitus venib 

„Siin pole midagi lisada enam. Mõlemad pooled on hagid sisse andnud ja nii see asi on,” märkis ehitaja, Wesico Project OÜ juhatuse liige Anti Mölter, kes seletas, et kui ehitajal on midagi tegemata, siis tavaliselt võetakse selle eest lõpparvest summa maha, mitte ei hoita lõppsummat kinni.