Sinead O'Connor ahastuses: tema 14aastane poeg on kadunud! 

Pärast islamiusku astumist end Shuhada' Sadaqatiks kutsuv 51aastane lauljanna anus Twitteris, et need, kes tema poja asukohta teavad, võtaksid ühendust politseiga. Tema sõnul on poiss sageli kaduma läinud, kuid pühapäevase seisuga olla ta kadunud olnud juba kaks päeva.

Daily Mirror märgib, et ehkki Sinead poisi nime ei maini, on jutt ilmselt tema teismelisest pojast Shane'ist. Shane'i isa on lauljanna endine partner Donal Lunnay. Kokku on iiri superstaaril neli last. Abielus on ta samuti olnud neli korda.