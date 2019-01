Seksiorjade pidamises süüdistatav R. Kelly sai Sonylt sule sappa 

Sony Musicu ja selle haru RCA Records esindajad keeldusid ajakirja Variety kommentaaripalvest. R. Kelly praegune nõustaja Don Rossell kinnitas aga muusikaajakirjale Rolling Stone, et mitu plaadifirmat on väga huvitatud Kellyga koostöö tegemisest.

Lisaks Sonyle on Kellyle viimasel ajal selja pööranud mitmed A-kategooria naislauljad nagu Celine Dion ja Lady Gaga, märgib Iltalehti. Viimane nentis, et tema ja Kelly kuue aasta tagune ühissingel oli olnud eksisamm. Lady Gaga kinnitas, et usub kõiki naisi, kes on Kellyt seksuaalkuritegudes ja vägivallatsemises süüdistanud.

Kuid mõjukas mustanahaline lauljanna Erykah Badu põhjustas Kelly kodulinnas Chicagos antud kontserdil oma fännide seas pahameelt, astudes Kelly kaitseks üles. Ta ütles, et palvetab Kelly eest ning et too väärib armastust.