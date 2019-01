Kristiina Heinmets-Aigro: naisi on poliitikas vähe, sest emadel pole luksust nädalavahetusel kampaaniat teha 

"Kui mehed saavad lubada endale luksust viibida kogu nädalavahetuse kampaaniat tehes, siis meie naised ei saa loobuda EMA kohustustest nii lihtsalt. Kes teeb pühapäeva hommikused pannkoogid, kes vaatab, et muusikakooli tundideks on piisavalt harjutatud ning prantsuse/vene/inglisekeelsed üledanded korrektselt kirjutatud, et koolivorm oleks triigitud ja pestud ja kuidas öelda Ei oma naerusuisele lapsele, et sa ei jaksa viia teda veel suusatama sellisel ilusal talveõhtul?" kirjutab ta Facebookis.