NÄDALAMENÜÜ: Köögiviljadega pajaroad hoiavad kokku aega ja kaloreid 

Jaan Heinmaa/Toidutare

Sageli võib tunduda, et retseptid, kus on palju erinevaid koostisosi, nõuavad ettevalmistamiseks ja valmimiseks rohkelt aega. Alati see nii ei ole - eriti köögiviljaroogade puhul, kus kõik toiduained saab korraga ühte potti pista. Erinevad maitsetaimed muudavad omakorda road põnevaks, andes mitmekülgse värvivarjundi ning aitavad kaasa organismi talitluse toetamisel. Igaks päevaks retsepte koos kaloritega vaata edasi SIIT