Diakooniahaigla vaidlus jõudis kohtusse 

Harju maakonna statsionaarse õendusabi riigihanke tulemusi on kaalutud riigihangete vaidluskomisjonis ning ka Tallinna halduskohtus. Kohtu otsus selgub kuu lõpus ning koos sellega ka diakooniahaigla ja Keila haigla tulevik, märgib ERR. Diakooniahaigla juhataja Jelena Leibur ja sihtasutuse nõukogu esimees Ove Sander ütlesid, et statsionaarse õendusabi lepngust ilmajäämine tooks diakooniahaiglale tõsised probleemid.

Ove Sanderi sõnul on lahendamisel riigihanke käigus esitatud kaebused, nii SA EELK Tallinna Diakooniahaigla oma kui ka SA PJV Hooldusravi kaebus. „Vaidlusküsimuseks on eeskätt haiglatele jagatud ravijuhtude arv ning haiglate esitatud pakkumuste hindamine. SA EELK Tallinna Diakooniahaigla loodab, et kohus teeb asjas õiglase ning seaduspärase otsuse,“ ütles Sander Õhtulehele.

Haigekassa selgitas, et kõik ettevõtted peale Keila haigla, said pingerea alusel nii palju kui nad küsisid ja Keila haigla sai nii palju kui teistest üle jäi ehk siis 714, on kirjutanud ERR. Sellega Keila haigla rahul polnud ning sellest said alguse ka vaidlused.