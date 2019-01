Lauri Leesi kritiseerib Hendrik Aguri hiidriigigümnaasiumi ideed  

Endine prantsuse lütseumi direktor, praegune õpetaja Lauri Leesi ei leia, et haridusministeeriumi ametniku Hendrik Aguri suure riigigümnaasiumi idee oleks hea. Tema meelest võiks kool siiski säilitada inimlikud mõõtmed. „See idee on väga halb. Pealegi ei ole härra Aguri pedagoogilised teened nii markantsed, et kogu Eesti haridust kardinaalselt muutma hakata,“ ütles Leesi. Ta on üldse mammutasjanduse vastane: näiteks mammutkaubamaja, -haigla, -restoran ja -kool. „Olen kogu oma elu igas vallas mõõdukaid gabariite pooldanud. Ka kool võiks säilitada oma inimlikud mõõtmed: kaks paralleeli on ideaalne, kolme paralleelklassiga kool on „aitab kah või elame üle“ vallast,“ ütles Leesi. „Nelja-viie-kuue paralleeliga kool on minu jaoks aga tule taevas appi! Mailis Reps on selles küsimuses minuga ikka ja alati samal arvamusel olnud. Ega ta ole ometi meelt muutnud?“ Ka Tallinna koolijuhid ei pea Aguri välja käidud hiiglasliku riigigümnaasiumi ideed läbimõelduks ega mõista, miks pole koolidega sel teemal dialoogi peetud, märgib ERR. Agur teatas sotsiaalmeedias, et on asunud uues ametis pealinna riigigümnaasiumi rajama, mis asendaks enamiku Tallinna koolide gümnaasiumiosa, jättes neile vaid põhiõppe.