Rahandusministeerium ei alustanud vaidlust tekitanud tankitõrjehankes menetlust 

EKRE riigikogu fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas on osutanud, et tankitõrjeraketisüsteemi Spike LR tootev Saksa firma EuroSpike GmbH kuulutati hanke võitjaks pärast seda, kui Kaitseinvesteeringute Keskus oli hanketingimuste sätestamisega tekitanud olukorra, kus tegelik konkurents puudus. „Mitmed asjatundjad on esitatud põhjendatud kahtlusi, et ostetav süsteem on võimeline läbistama vaid Vene tanki T-72 soomust ning modernsema T-90, eriti uue T-14 alistamiseks sellest ei piisa. Näiteks T-90 tüüpi tanki soomus on 1150–1350 mm. Tänapäevastel Vene tankidel on juba kuus uut erinevat aktiivsoomuse tüüpi, kuid hanke tingimustes ei räägitud poole sõnagagi, milliste vastumeetmetega rakett peab hakkama saama. Me peame arvestama reaalsete ohuhinnangutega, käima kaasas tehnoloogia arenguga ja mitte hankima eilseid tankisüsteeme homsete väljakutsete vastu,“ on Põlluaas öelnud.