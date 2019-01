Demokraadid ütlesid „ei“ juba enne, kui Trump suu avas 

Trumpi ja demokraatide käteväänamine on juba peaaegu kuu aega jätnud suletuks suure osa riigiametitest. Nende töötajad on saadetud koju sundpuhkusele või teevad tööd ilma palgata. President pole allkirjastanud Kongressi rahastamisotsuseid ja nõuab, et need peavad sisaldama ka 5,7 miljardit dollarit, mis oleks mõeldud tara ehitamiseks USA ja Mehhiko piirile. Trumpi väitel annab selle rahaga ehitada juba olemasolevatele taralõikudele 320 kilomeetrit lisa.

Oma laupäevaõhtuses kõnes lubas Trump ka humanitaarabi piirialadele ja nõustus demokraatide varasema ettepanekuga 75 uue kohtuniku palkamiseks, kes hakkaksid käsitlema pagulaste asüülitaotlusi. Lisaks oli ta nõus ka teise demokraatide ettepanekuga, mis puudutas narkootikumide salaveo avastamiseks kasutatavate seadmete tehnoloogilist täiustamist.

Kõigile USA kodakondsus!

Pelosi märkis oma vastulauses, et ajutine kolmeaastane kaitse ei rahulda neid lapsena riiki toodud inimesi, keda Ühendriikides kutsutakse unistajateks (dreamers). Praegu on nad niikuinii kaitstud, kuid olukord võib ju Trumpi ettearvamatute tegude tõttu kiiresti muutuda, ja seetõttu nõuavad demokraadid kõigile neile võimalust võtta endale USA kodakondsus, mis kaitseb väljasaatmise eest. Pelosi ütles lisaks, et kõigepealt tulebki lahendada valitsusasutuste rahastamisega seotu ja siis, kunagi hiljem, minna täpsemalt arutlema piiriturvalisuse üle. „Trumpi ettepanekud on segu juba varem tehtud ja kõrvale heidetud ideedest. Need pole kõlblikud ka praegu, ega aita kuidagi järjele praegu teadmatuses olevaid inimesi,“ märkis Pelosi. Pärast presidendi kõnet ütles Pelsoi, et ta ei märganud Trumpi jutus mingit kaastunnet riigiametnike vastu, keda ta ise on kaose servale lükanud.

President Trump ütles pärast oma esinemist, et tegi mõistusepärase kompromissettepanku, millega nii vabariiklased kui ka demokraadid peaksid igati rahul olema.

Rahastamisküsimustest on seni end targu eemal hoidnud USA senat, kuigi seal on ülekaal vabariiklaste käes. Laupäeval lubas senati enamuse liider Mitch McConnell, et sel nädalal võtavad nad asja arutada. See ei tähenda küll pikalt veninud vastasseisu lõppu, sest rahastamisotsuse peavad heaks kiitma Kongressi mõlemad kojad ja lõpuks ka president.