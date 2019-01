Südamevalu viis hauda maailma armsaima koera  

Esimene sõnum oli lihtne: „Mu nimi on Boo. Olen koer. Elu on olnud mulle hea.“

Hiljem kirjutas San Franciscos elav ja Facebookis töötav Irene Ahn oma kääbusspitsist ka raamatu, mille tiraaž ületas miljoni ja jätkas siis tõusu. Teos avaldati kümnetes keeltes. Boost sai ka ühe USA lennufirma esindussaadik ja ta esines paljudes teleseriaalides. Omanike sõnul saatsid paljud inimesed kutsule tänukirju, kinnitades, et lõbus ja kena koer on aidanud neil nii mõnestki raskest eluhetkest üle saada.

Buddy ja Boo facebook.com/Boo

Paraku lahkus Buddy aasta tagasi elust ja see murdis Boo südame. Koerake suri sõpra igatsedes laupäeva hommikul. „Tal pole nüüd enam valusid südames. Me teame, et esimesena tervitab teda vikerkaaresilla teisel poolel juba ootav Buddy!“ tegi Irene Ahn viimase sissekande Boo sotsiaalmeedialehele.