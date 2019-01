Eesti uudised Kuidas naine õnnelikuks teha ehk Milline energia pulbitseb meestejooga tunnis Rein Sooving , täna, 23:40 Jaga:

MEESTEJOOGA: Joogaharjutuste sihiks on võtta niuetes asuv kiimaenergia ning muundada millekski kõrgemaks ja vaimsemaks. Seksuaalenergia liigub! Foto on illustratiivne. Vida Press

„Energia peab liikuma juurtšakrast ülespoole!“ soovitab ülikoolis energeetikuks õppinud joogaõpetaja tunnis, kuhu on oodatud ainult mehed. Selle teema on seksuaalsus. Õhtulehe reporter võtab lillal joogamatil asendi sisse ja sukeldub ülepeakaela tšakrate ja energiate liikumise maailma, mis – oh üllatust! – paljastab tema ootamatult nõrgad kohad.