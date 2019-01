Ats Kuldkepp | Otepääst ja Eesti suusatamisest, seekord positiivselt 

Numbreid vaadates oli see ainus, mis tollal rahvale murdmaasuusatamises põnevust pakkus. Mis siis, et Team Haanja ja alaliidu tüli oli juba siis tüütuks muutunud.

Kodune etapp ei andnud käesoleva hooaja tasemest õiget pilti, sest novembrist saadik polnud eestlastel sisuliselt midagi ette näidata. Pealegi teeb murelikuks, et peale Karel Tammjärve polegi kindlat kaarti välja käia. Marko Kilp teenis samuti MK-punkte, aga Seefeldi MMil 20 sekka jõudmiseks on vaja tervis korda saata. Ja Tammjärve puhul tuleb loota, et Otepääl polnud tema selle talve vormi tipp.

Küll võib nuriseda kandepinna osas. Maailmatasemel konkurentsi pakkusid vaid Tammjärv ja Kilp. Kui Raido Ränkel oleks terve olnud, lisandunuks ta ilmselt nimekirja. Keegi veel? Ilmselt mitte. Pyeongchangi olümpia maratoni 16. mees Algo Kärp polegi tervisehädade tõttu saanud talvel korralikku starti teha, ülejäänud seltskonna tase on nii nagu on. Naisi oli sprindis kohal vaid kaks, 10 km klassikasõidus üks.

Aga jällegi, seis võiks palju hullem olla. Pikalt kestnud tipptulemuste põud on Otepää MK-lt röövinud kordades pealtvaatajaid, aga kriitiline mass on alles. Tehvandi tõus meelitab endiselt rahvast kohale, korraldajad ei pidanud häbist silmi maha lööma ka laupäeval, kui peeti sprindivõistlus. Kui kaameramees sobiva nurga alt filmis, tundus, et staadion on pilgeni rahvast täis ja käib korralik möll.

Midagi enamat, kui eestlaste mõnda mõõdukalt head tulemust ja tülideta suusapidu, ongi Otepää MK-etapilt raske praegusel ajastul tahta.

Laiemas pildis Otepää etapp tohutut põnevust ei pakkunud. Esikohtade peale ei pakutud rahvale nelja distantsi peale ühtegi duelli.