Eesti uudised Eestlane laseb ennast pügada: raviplaaster ja rindu suurendav kreem, miks mitte? Kristjan Väli , täna, 23:32

RINDU SUURENDAV KREEM? Tarbijakaitseamet hoiatab toodete eest, mis ei osuta reklaamitud mõju. Kahjuks leidub ikka lihtsameelseid, kes võrku langevad. Osta targalt koduleht.

Imeline korrigeerija, mille abil viltune nina saab sirgeks ilma iluoperatsioonita. Ühtaegu nii suhkurhaigust kui ka hemorroide raviv plaaster. Just sellised on tooted, mille eest ollakse nõus rasket raha maksma. Kahjuks on pettumus suur, kui toode ei mõju.