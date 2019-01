GALERII | LIIGUTAV LUGU! Üliraskes avariis napilt ellu jäänud mees tänas oma päästjaid 

Õhtuleht kirjutas läinud aastal rängast avariist Imavere lähedal, kui kokku põrkasid Tartu poolt tulnud suur reisibuss ja talle vastu sõitnud kaubik. Kuigi bussijuht üritas vältida kokkupõrget ühe teise sõidukiga, ei pannud ta vastassuunavööndisse keerates tähele, et Tallinna poolt tuleb valge kaubik. Toimus laupkokkupõrge.

Kaubik sai niivõrd tõsiseid kahjustusi, et selle juht oli masina tükkide vahel kinni. Olukorra tegi raskemaks ka asjaolu, et kaubiku kongis olnud kaks tonni vedelpahtlit paiskus vastu vaheseina ja surus omakorda juhti selja tagant. Roolis olnud Rain Mürkhain sai väga raskeid vigastusi, kuid jäi siiski elama.

Kaspar Pokk

Kaubiku rool murdus ja selle sammas surus talle täpselt kolmnurka, selja tagant survestasid nii koorem kui ka kaubiku vahesein ning mehe jalad olid armatuuri all kinni. Sellest hoolimata on ta tänaseks taas jalgadel ning suudab jälle autot juhtida ja tööd teha. Olukorra tõsidusest annab aimu fakt, et Rainil oli kõikide muude raskete vigastuste kõrval ka ligi 30 luumurdu.

Nii päästjad kui ka Rain Mürkhain ütlevad, et esimese olulise sammu astus õnnetuse põhjustanud bussijuht, kes ei kaotanud pead ja läks Rainile appi. Tal õnnestus koormarihmadega kaubiku vahesein eemale liigutada ja tänu sellele sai Rain taas vabamalt hingata. Siis tulid päästjad, kes panid arstide sõnul kaelalahase niivõrd täpselt ja õigesti, et see hoidis ära lisavigastused, mis võinuks kannatanu elu lõpuni ratastooli aheldada.

Kaspar Pokk

Kõige esimesena sündmuskohale jõudnud Põltsamaa päästekomando päästjad Indrek Kohv, Arbo Koller, Alar Mölter ja Mati Saksniit hakkasid kaubikut hüdrauliliste vahenditega Raini ümbert järk-järgult lahti lõikama. Iga minutiga läks mehel olemine üha lahedamaks. Päästjate sõnul tegi pahtel kindlasti oma töö, sest nii töövahendid, riided kui ka kindad määrdusid ja muutusid libedaks.



Pärast seda, kui Rain oli kaubikust kätte saadud, viidi mees raskes seisus haiglasse. Rain ise ütleb, et pidi sel päeval viima kauba Tallinnast Tartusse, mis ja miks täpselt teel juhtus, seda ta ei mäleta. Tema viimane mälupilt on hetkest, mil ta oli Mäos ning järgmine alles 20 päeva pärast õnnetust, kui ta haiglas ärkas.



Tasapisi olukorraga kohanedes ja asjade üle järgi mõeldes sai mees aru, et ühel päeval, kui ta taas liikuda saab, otsib ta üles need päästjad, tänu kellele ta veel elus on.