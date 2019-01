Lauri Hussar | Pooge ennast üles ehk Sõnavabadus Eesti moodi 

Ta on ilmselgelt internetitroll. Tema elukohaks on märgitud Põhja Korea. Profiilipildid vahetuvad tal pidevalt: kord on seal Põhja-Korea kindral, siis jälle oma välimust tundmatuseni muutnud üleni tätoveeritud meesterahvas. Postitused pendeldavad valdavalt kolmnurgas EKRE, mustanahalised ja islam.

Ta on aktiivne ja üritab sekkuda igasse talle huvipakkuvasse vestlusesse. Mees (kui ta ikka on mees) vastab paljudele internetitrolli kriteeriumidele. Ta on loomulikult anonüümne, ründab alati isiklikult ja ilma igasuguse viisakuseta. Tõenäoliselt ei ole siiski tegu suurema trollivabriku kasvandiku, vaid mingis võrgustikus tegutseva meie oma pisikese isehakanud trollikesega.

Libauudised ja vihakõne

Olgu täpsustuseks välja toodud ka see, kellele me mõtleme, kui räägime internetitrollidest. Laialt levinud arusaama kohaselt on troll internetis tegutsev anonüümsust kasutav füüsiline isik, kes teeb poliitilise või majandusliku kasu eesmärgil sotsiaalmeedias või arutelufoorumites kuritahtlikke avaldusi, õhutab tüli ja vihkamist. Seejuures võime täiesti kindlalt väita, et libauudised ja vihakõne on trollimise põhiinstrumendid.

Eelmisel nädalal jõudis avalikkuse ette EKRE noorteorganisatsiooni trollimisaktsioon, millega valeidentiteeti kasutades jõuti lausa suure päevalehe arvamuskülgedele. Postimehe paljastatud aktsioonist tuleb välja ka see, et võltskontosid on EKRE noortel kümneid ning neid on kasutatud juba ka 2017.aasta kohalike valimiste puhul meemikampaaniate tegemiseks.

Kui esimesed EKRE liidrite kommentaarid oma noorte tegevusele olid valdavalt heakskiitvad, siis skandaali kolmandal päeval, kui fakte ei olnud enam võimalik ümber lükata, hakkas kõlama ka sellesisulist tegevust hukkamõistvaid hinnanguid.

Kuigi suuremaid trollimisaktsioone ei ole tuvastatud, on vihakõne omane ka teiste erakondade liikmetele ja tapmisähvardusi on tehtud mitme erakonna juhtfiguuridele, sh EKRE-le.