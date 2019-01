Juhtkiri | Parteide valimisnimekirjad diskrimineerivad naisi 

Fookus oli tõepoolest ajuti hajuv, kui kõrvuti naiste rolli tähtsustavate ja feministlike loosungitega lehvisid ka vikerkaarelipud ja parteide valimisloosungid, aga näha võis ka kollast vesti, mille kohta ei tea, kas see pidi tõmbama paralleeli Prantsusmaad juba mitu kuud kimbutanud protestiliikumisega. Kõiki neid saab võtta aga märgina, et probleemid on õhus ja ootavad tegelemist.

Ka on sotsid juba pikki aegu rääkinud kaltsuvaibapõhimõttel nimekirja koostamisest, naised meestega vaheldumisi, kuid lobast tegudeni pole jõutud. Võrreldes kõige naistevaenulikuma Isamaa nimekirjaga, kuhu mahtus 125 nime sekka vaid 24 naist, on teiste olukord muidugi oluliselt parem. Aga et olukord pole muutunud, siis kas tasuks tulla tagasi jälle sookvootide teema juurde? Naised on küll välja murdnud laste, kiriku ja köögi piiramisrõngast, aga muud muutused on visad tulema.