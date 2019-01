Seisukoht Seisukoht | Kas Siim Kallas saab üldse rigikokku? Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 18:55 Jaga:

Robin Roots

Kuidas siis nii, et napilt aasta aega Viimsi valda juhtinud Siim Kallas ameti äkki maha paneb? Ise ütleb ta küll, et seoses tööga riigikogus, aga kõigepealt tuleb ikka riigikokku valituks saada. Võiks ju kiita, et üks poliitik on sedavõrd aus, et valimiskampaania ajaks paneb senise ameti maha, et täie jõuga riigikokku pääsemisele pühenduda.