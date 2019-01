Elu Rõõmuguru Arne Lauri jagab nõuandeid, kuidas muuta aasta masendavaim päev ilusaks ja helgeks Sirje Presnal , täna, 00:03 Jaga:

ZEN: Arne ütleb, et aastad on ta nurgad pehmeks lihvinud. „Vanasti ma tahtsin hirmsasti maailma muuta,“ naerab ta. Enam mitte. „Nüüd ei ole mul tahtmist kellelegi öelda, mis on õige, mis on vale.“ Erakogu

„Kui oled armunud, on iga su samm tants ja iga sõna laul,“ ütleb muusik ja krišnamees Arne Lauri, kes ise elab püsivas rõõmu- ja armastuseseisundis. Sellist olekut on ka tavalisel inimesel võimalik saavutada – tuleb vaid mõningaid lihtsaid nippe järgida ning leida üles oma sisemine laps.