The Cranberriese tähe surma-aastapäevaks ilmus tema uus laul 

Alles septembris teatasid võimud ametliku surmapõhjuse: kolme lapse ema oli vanni uppunud. Iiri lauljanna oli aastaid maadelnud bipolaarse häire ja alkoholismiga. Tüdrukuna oli ta neli aastat pidanud taluma seksuaalset kuritarvitamist, hiljem haigestus Dolores anoreksiasse. 2017. aasta intervjuus Briti väljaandele Metro rääkis lauljanna, et bipolaarsus väljendub tema puhul tohutus masenduses, mis vaheldub üliaktiivsete perioodidega. Ta toonitas, et on ravimitest abi saanud. „Hüpomaania kestab ainult kolm kuud – siis tuleb jälle põhjakukkumine ja depressioon. Aga maanilises faasis sa ei maga ja muutud väga paranoiliseks.“

2013. aastal üritas O'Riordan endale üledoosiga lõppu peale teha. 2017. aasta septembris kirjutas rokkar alkoholi ja lorasepaami mõju all hüvastijätukirja, mis viitas uuele enesetapuplaanile. Kuid lauljannaga mõned nädalad enne surma, 26. detsembril 2017 telefonitsi rääkinud USA arst Robert Hirschfeld kinnitas, et toona läks Doloresel kenasti ning ta ei joonud. „Ta oli esimesel jõulupühal veidi kurb ... enesetapumõtteid ei olnud.“ Ka koroner dr Shirley Radcliffe'i sõnul ei osutanud nüüd ükski asitõend suitsiidile. „See paistab olevat lihtsalt traagiline õnnetus,“ vahendas The Guardian.

Enne surma jõudis O'Riordan salvestada The Cranberriese uue plaadi vokaalpartiid. Bändikaaslaste Mike ja Noel Hogani ning Fergal Lawleri kinnitusel oli lauljatar tulvil indu. Ansambel otsustas oma kaheksanda albumi valmis teha ning see ilmub 26. aprillil. Ühtlasi täitub tänavu 30 aastat The Cranberriese asutamisest. 11 palaga plaat „In The End“ („Lõpuks“) jääb ansamblile viimaseks. The Cranberriese liikmed teatasid Instagramis, et pühendavad äsja ilmunud esimese singli „All Over Now“ „oma kallile sõbrale ja bändikaaslasele Doloresele“. „Oma muusikas jääb ta alati meiega.“