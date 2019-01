Karnau: sotsiaalmeedia libakontosid ohutuks pidada oleks lihtsameelne 

Ajakirjanik Ahto Lobjakas küsis saates, kui palju on neid, kel puudub iseseisev mõtlemisvõime, et sellised kontod nende käitumist mõjutavad, vahendab ERR Uudised.

Karnau leidis, et need kontod on väga ohtlikud, sest kirjutatud või räägitud sõna mõjutab meid ja öelda, et seda ei juhtu, on lihtsameelsus.