MARILYN JURMANI BLOGI | Digielu korrashoidmine on nii aeganõudev, et ei jõua isegi koristada ega sõpradega kohtuda 

Igatahes võtsin nõuks teha oma digitaalne elu puhtaks ja see on košmaar. Kõikide piltide ja äppide korrastamine telefonis ja arvutis võttis mul aega mitu päeva. Ja lisaks on arvutis veel download folder (allalaetud failide kaust – toim.), kuhu olen täiesti valimatult tõmmanud kõik arved, kooli materjalid, fotod ja veel mingid lepingud. Loomulikult ei ole ma neid kohe pannud õigetesse kaustadesse, seega pean hakkama neid nüüd ükshaaval sorteerima. Väljend 'infoajastu' hakkab mulle kohale jõudma just selles vormis, kus infot ongi nii palju, et pole ime, kui ma ei jõua sõpradega kohtuda, tuba koristada või korralikult süüa teha, sest digitaalse elu koristamine on aeganõudvam kui kolmekordse maja korrashoid.

Mäletan, kuidas mitu aastat tagasi pärast vanaisa surma avastasime, et tal oli riidekapis avamata karpides kümneid triikraudu. Loomulikult olid need nii vanad mudelid, et nendega pole tänapäeval enam midagi teha. Aga ta oli need igaks juhuks alles hoidnud. Vahel norin nüüdki oma vanaema, et ta hoiab igaks juhuks alles erinevaid laadijaid, millega pole midagi peale hakata, sest neid telefone enam ei toodeta. Imetledes oma kolme välist kõvaketast, mis on kõik täis dokumente 2000. aastate algusest, saan aru, et see ei erine minu vanavanemate asjade alles hoidmisest. 50 aasta pärast võivad minu lapselapsed naerda ja vaadata neid kõvakettaid, mida ilmselt ei saa siis enam isegi arvutiga ühendada, sest arvutid asuvad näiteks meie silmamunade sees. Ilmselt nad viskavad need lihtsalt ära ja me ei saa kunagi teada, et võib-olla oli seal peal mingi eriti tore foto minu lapsepõlvest. Sest ma ei viitsinud õigel ajal neid ära sorteerida ja kaasaegsematesse vidinatesse salvestada.