Võimas! Soome laulusensatsioon Saara Aalto liitub Spice Girlsiga  

"Kuna Victoria Beckham keeldus osalemast sel suvel Spice Girls'i kokkutulekuturniiril, on Katy Perry, Adele ja teisi superstaare pakutud välja, kes võiks liituda Poshi asemel. Aga selgub, et Mel C on Aaltole juba esinemispakkumise välja pakkunud - vähemalt osa suvest, kirjutab tabloid.