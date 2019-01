BAARI-MADISE BLOGI | "Mina, kes ma kardan verd rohkem kui alasti naist, hüppasin autost välja" 

Ega autos soojem polnud. Tunne nagu minu kõhedas üksildases magamistoas. Vasaku käega hoidsin võikust kinni, et ükski purutükk istmele ei langeks, paremaga püüdsin turvavööd peale tõmmata. Raisk, see oli kinni kiilunud ega liikunud üldse.

Ma istusin Instagramis ja vaatasin trussikute ja alasti meeste pilte, et leida inspiratsiooni enda postituste jaoks. Ma kohe ei taha riideid kanda.

Olin üsna hõivatud nagu poleks elu sees varem paljast meest näinud. Järsku ma kuulsin tüdrukute ehmunud hääli, mis läksid aina valjemaks kuniks muutusid karjeteks. Viimane hetk, mis mäletan, oli järsk pidurdus ja ma lõin pea vastu juhi istme peatuge ja röökisin valjult: "OMG". Me sõitsime kellelegi otsa.

Ohutuled vilkusid. Me kolmekesi vaatasime hirmunud nägudega üksteisele otsa ja uurisime, kas kõik on korras. Kondid terved, verd ei kuskil ega ka mõrasid. Natukene on kergem. Mis edasi?

Keegi ei taha autost välja minna, et kontrollida, kas keegi või miski on rataste all

piinlemas. Ma ei näinud ju midagi, sest olin "hõivatud". Jeesus, kus mu telefon? Istme alla libisenud. Ei erutanud enam mitte ükski speedo mind.

Me pidime minema kontrollima. Linn, kes roolis, nuttis ja Thea püüdis teda lohutada. Mina, kes verd kardab rohkem kui alasti naist, hüppasin autost välja. Hirmuhigi voolas nagu oleks kuumas saunas. Ma astusin masina ette ja kedagi pole. Kohad on ainult halle karvu täis. Me sõitsime põdrale otsa.