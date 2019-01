Soomes mõõdeti täna külma -34,1 kraadi 

Eestis nii suurt külma oodata ei ole. Esmaspäeval on õhutemperatuur öösel -8..-12, selgema taeva korral langeb sisemaal -15°C ümbrusse, meretuulega rannikul kuni -4, päeval -5..-10, meretuulega rannikul kuni -2°C.



Teisipäeval jääb Eesti mitme rõhkkonna piirimaile. Rõhuväljas suurt muutust ei toimu ja ilm on rahulik. Kohatised lumehood on enamasti nõrgad. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, sisemaal võib kohati -15°C ümbrusse langeda, meretuulega rannikul on kuni -5, päeval -5..-10, saarte rannikul kuni -3°C.



Kolmapäeval laieneb üle Läänemere madalrõhulohk, riivab ka Eestit ja tänastel andmetel saab lund Eesti lääne- ja loodeossa. Edela- ja lõunatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, sisemaal langeb kohati -15°C ümbrusse, meretuulega rannikul on kuni -5, hommikuks tõuseb, päeval -2..-7°C.