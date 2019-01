Priit Pajusaar 2008 aasta eurolaulust „Leto svet“: mõtlesime, et lähme Eurovisionile nii nõmeda lauluga, kui võimalik 

Pajusaar leiab, et sellisele lauluvõistlusele peab olema lisaks rahvale ka žürii kaasatud. "Kas ei ole natuke ikka nii, et võiks inimesi harida ja näidata ka ilusat ja sisukat muusikat?"

Heaks näitena toob ta välja ülemöödunudaastase Eurovisioni võidulaulu, milleks oli "Amar Pelos Dois". "Ma ei usu, et ta oleks puhtalt rahva hääletuse põhjal võitnud. Arvan, et ainuüksi sellise laulu maailma ettetoomine sellisel kujul ja võitjaks tegemine on metsikult suur võit. Just tänu sellele, et žürii on mängus.