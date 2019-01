Leiti Pirita jões kadunuks jäänud talisupleja surnukeha

Laupäeva kell 19.41 helistas Pirita jõe ääres aega veetnud seltskond häirekeskusesse ja teatas, et Hooldekodu teel lähedal on jäänud jões kadunuks 36aastane mees. Päästjatel ei õnnestunud teda jää alt leida ja otsingud lõpetati samal päeval. 20. jaanuaril kella 23.20 ajal tõid tuukrid mehe surnukeha jää alt välja.

Õigeusklikud, kes tähistavad kirikupühi vana kalendri järgi, pühitsesid nädalavahetusel kolmekuningapäeva jääauku sukeldumisega, et end pühaks päevaks puhastada. Talisuplust tegi ka seltskond, kellest üks jäi laupäeval jõejää all kadunuks.

Jääkaart on loodud selleks, et oleks võimalik paremini edastada inimestele infot jääolude kohta meie siseveekogudel. Inimest kandev jää on kümne sentimeetri paksune, kuid sellegipoolest ei saa jää paksusele ainult loota. Päästjad hoiatavad, et isegi hea ujumisoskuse korral on läbi jää vajumine väga ohtlik, sest omal jõul veest välja libedale jääservale pääsemine võib osutuda äärmiselt keeruliseks. Külmas vees kaotab täiskasvanu tegutsemisvõime ja teadvuse umbes veerand tunniga. Lapsed ja vanemad inimesed veel kiiremini. Kaardirakenduselt on võimalik kontrollida siseveekogude jää paksust enne jääle minekut.