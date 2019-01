ROOSA TUTI VÄGI: värvikas jurist üritab uuesti poliitikasse sekkuda, seekord väga omapärase loosungiga 

Tänasel naiste marsil jäi muuhulgas silma Maarika Pähklemäe, kes on aastaid tegelenud prostituutide juriidilise nõustamisega. Ka varem värvika väljanägemisega silma paistnud jurist on üritanud kätt proovida ka poliitikas, kuid siiani pole teda edu saatnud. Seekord kandideerib ta üksikkandidaadina. Aastal 2014 üritas ta jõuda Euroopa Parlamenti, kuid teenis 53 häält. Aasta hiljem jõudis ta riigikogu valimistel juba parema tulemuseni ja sai 82 häält. 2017 osales ta juba EKRE ridades Tallinna linnavolikogu valimistel ja sai seal suisa 132 häält. Tõsi, EKRE liige pole ta kunagi olnud.