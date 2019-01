„Klassikokkutuleku“ kaasstenarist Martin Algus: huumor on isegi hädavajalik tänapäeval, kus kohati läheb elu liiga tõsiseks 

Kadri Rämmeld usub, et "Klassikokkutuleku" triloogia viimane on pööraselt naljakas. "Võib-olla ma olen elevil sellest, kas saab naeru vahepeal ka hinge tõmmata," rääkis näitlejanna.

Rämmeld on "Klassikokkutulek 3: Ristiisad" üks keskseid tegelasi, kehastudes Ago Andersoni endiseks abikaasaks, kelle uuest kooselust sündinud lapse ristimisest kogu lugu lahti läheb.

Kodumaistest teleseriaalidest tuttav näitlejanna tunnistas, et kui kogu võttemeeskond, kaamerad ja fookus on tema peal, siis isegi kogenud näitlejana tekitab see temast natuke ärevust.

Britta Soll, kellel "Klassikokkutulekus" teises ja kolmandas osas on kirikuõpetaja roll, rääkis saates, et filmi fenomen ja rekordiline vaatajaskond on seotud tühimikuga, mis enne seda Eesti komöödiafilmide žanris haigutas. "Ei olnud sellist kodumaist komöödiafilmi, mis tituleerib ennast komöödiafilmina. Võib-olla oli selle jaoks vajadus ja õige hetk," arvab näitlejanna. Üheks filmi fenomeniks on Solli sõnul kindlasti ka see, et inimene saab end filmiga mingil moel samastada.

"Klassikokkutuleku" kaasstenaristi Martin Algus leiab, et film on sooja vastuvõtu saanud lihtsal põhjusel - inimesed tahavad naerda. "Huumor on isegi hädavajalik tänapäeval, kus kohati läheb elu nii tõsiseks ja võetakse iseennast nii tõsiselt, Üritatakse kuidagi raamistada ja peale suruda ülitõsist ja kurba maailmavaadet. Huumor on väga vajalik asi ja inimesed tulevad seda otsima."

Algus leiab, et "Klassikokkutulek" on hea meelelahutus ning on enda rolli ka kenasti täitnud. "See on ilma valehäbita tehtud komöödiafilm."