GALERII | Poliitiline naistelaine liikus läbi Tallinna vanalinna, pildile üritasid trügida ka poliitikud

Eesti panus ülemaailmsesse aktsiooni, mis kannab hoiatavat nime „Women’s Wave is Coming“ (“Naiste laine on tulekul“), saab alguse Viru väravate juures kell 14. Kogunema hakati mõistagi juba varem ning ega see ähvardav laine ka kella pealt liikvele lähe – on ju esimene kord sellise sõnumiga vanalinnas sillutist kulutada.

Silmitsedes harjavarte otsa naelutatud sügavamõttelisi sõnumeid, tuleb tõdeda, et mingi seletamatu äratundmisärritus poeb tahes-tahtmata naha vahele. Loosung „Iga naine loeb!“ meenutab kangesti sotsiaaldemokraatide valimisplakatilt tuntud „Igaüks loeb!“. Lähemale astudes selgub, et kõik on õige: lumelabida allservas ilutseb erakonna lillelogo.

Nutikad poliitikud on ära tabanud, et rahvusvahelist aktsiooni, mis kutsuvad naiste näguripäevi lõpetama, võib kenasti oma valimiskampaania vankri ette rakendada. Kas ebavõrdus on karjuv või mitte, pole tähtis. Karjuda maksab ikka, sest ei kõlba ometi probleemidest mööda vaadata, kui nad on juba olemas.

Naiste marsile end kollektiivselt registreerinud erakondadest torkab veel silma Eesti200, kes on kaasa toonud oma salarelva ansambli Svjata Vatra trombonististi frontman'i Ruslan Trochynskyi. Ruslan, kes pole mitte ainult muusik, vaid ka uue erakonna valimisnimekirja häältemagnet, ei lase endale seda kaks korda öelda. Nii haarabki ukrainlane oma kullakarva puhkpilli ja Viru väravate vahel kaigub pisarat kiskuv meloodia 50 aasta tagusest menufilmist „Love story““ („Armastuse lugu“).

Veidi tagasihoidlikuma esindusega, kuid siiski oma südamekujuliste transparentide all on kohale tulnud Keskerakonna naiskogu Kena.

EKRE liikmed ei tulnud paraku naiste muredele lippude alla solidaarsust avaldama. Neist võib aru saada – ei saa ju rahvuskonservatiive samasse kolonni suruda, kus mööda vanalinna munakive klõbistavad Eesti LGTB ühingu pühendunud aktivistid. Samuti pole kuskil näha Reformierakonna sinikollaseid toone. Ju neil on midagi muud ja tasuvamat teha. Kahju siiski, et loosung „Parem naine!“ ei lehvi marssijate peade kohal!

Maailma naised, ühinege!

Viru väravate ees juhib kolonni kokkupanekut noor helkurvesti kandev naine, megafon käes, ta tõstab aeg-ajalt suu juurde, kui on midagi tarvis jalalt jalale tammuvale massile teatavaks teha. See on Kristiina Raud, kes pööras Eesti riigiga tülli, kui meie seadusetundjad ei tahtnud kuidagi tema abielusuhet ameeriklannast väljavalituga tunnistada. Kristiina on ka Eesti LGBT ühingu kogukonnaekspert.