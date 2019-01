FOTOD | Mehhikos sai naftatoru plahvatuses surma 21 inimest 

Plahvatus toimus Mehhikos Hidalgo osariigis Tlahuelilpani linnas reede õhtul. Ametnike sõnul olid inimesed naftatoru juures koos kanistritega, mis annab alust arvata, et kütust prooviti varastada.

Kütuse varastamine otse torust on Mehhikos tavapärane praktika. Valitsus on varem öelnud, et iga aasta varatatakse naftat vähemalt kolme miljardi dollari väärtuses.