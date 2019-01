Aasta loom muudab maastikku nagu harvester, aasta linnule võib kogemata peale astuda 

„Öösorr püüab metsateede kohal liblikaid ja teisi putukaid,“ õpetab linnutundja Riho Kinks. „Seal on avaram, saab lennata piki teed edasi-tagasi.“ No ja kui on vaja tiiba puhata, siis istubki öösorr kruusa peale maha.

Aasta lind – öösorr Arne Ader

Aasta loom – kobras Arne Ader

Kui see näriline ise jääb märkamatuks, siis tema elutegevusest on keeruline mööda vaadata. Kobras on ainus loom Eestis, kes suudab maastikku põhjalikult ümber kujundada. See, et ta langetab puid nagu harvester, on pool nalja. Olulisem on asjaolu, et kopra ehitatud tammid paisutavad jõgesid ja võivad üle ujutada suured alad.