VIDEO | Kohtuvaidlus ähvardab sulgeda 16 aastat tegutsenud diakooniahaigla 

Diakooniahaigla juhataja Jelena Leibur ja sihtasutuse nõukogu esimees Ove Sander ütlesid, et statsionaarse õendusabi lepingust ilmajäämine tooks diakooniahaiglale tõsised probleemid, vahendas ERRi uudisteportaal.

Leiburi sõnul on nad üsna unikaalses seisus, näiteks on neil hospiits: "Me oleme sellega kenasti toime tulnud, kuigi hospiitsi teenust haigekassa nimekirjas ei ole, aga seda rahastatakse statsionaarse õendusabi real ja osa tööd tuleb ära teha vabatahtlikkuse alusel."