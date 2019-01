Riik toetab kortermajade kordategemisel pigem maapiirkondi 

Majandusministeerium lubas täna pankadele, et riik toetab korterelamute kordategemist 22 miljoni euroga, kirjutab ERRi uudisteportaal .

Ettevõtlusminister Rene Tammist ütles, et praegu käib meetmete ettevalmistamine ning varasemast rohkem on tähelapnu pööratud maapiirkondadele, samuti on kõrgem riigipoolne toetusosa.