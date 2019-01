VIDEO | Valga on hädas Eestisse kolivate lätlastega 

Piiriäärsete lätlaste soov Eesti elanikuks saada on Läti meedias aktuaalne juba pikka aega. Valga vallas elavate lätlaste arv on kasvanud juba 1400-ni, igal aastal lisandub piiri tagant sadakond uut elanikku, vahendas ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat".

Probleem on selles, et kui nad on sisse kirjutatud teise riiki, aga sisuliselt elavad siiski Lätis ja jätkavad seal teenuste tarbimist, siis omavalitsus saab nende võrra vähem raha.