Elu Hendrik Toompere: "Mind Hunt Kriimsilm üldse ei huvitanud, see nukk oli lihtsalt kotis nurgas ja mis siis?!" Aigi Viira , täna, 00:01

Hunt Kriimsilm koos sõpradega 1979. aastal. Katrin Kallaste/ERR

„Mind Hunt Kriimsilm üldse ei huvitanud, see nukk oli lihtsalt kotis nurgas ja noh – so what? Mis siis?!“ muigab lavastaja Hendrik Toompere (53), kel oli lapsena eakaaslaste ees tohutu eelis. Teised vaatasid hunti ammulisui Eesti Televisiooni lastesaadetest, Hendrik võinuks sedasama kultustegelast tahtmise korral kodus patsutada, sest nukunäitlejaist isa Hendrik ja ema Maie kuulusid Hunt Kriimsilma telelugude raskekahurväkke. „Minul olid absoluutselt teised huvid, jalgpall ja mudelautod,“ põhjendab Hendrik, miks kultustegelane, kes ilmus ekraanile, kui noor Toompere oli nelja-aastane, talle vähimalgi määral korda ei läinud.