Elu Tõnu Aav: "Ei mäletagi, millal viimati Draamateatri laval olin. Kui sinna otseselt asja pole, siis mida ma sealt otsin ja teistele jalgu jään." Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga:

Tõnu Aav koos abikaasa Ruthiga. Erki Pärnaku

Näitleja ja humorist Tõnu Aav, kes saab ülehomme 80aastaseks, on Panso kooli esimese kursuse lõpetanud poistest ainsana elavate kirjas. Ja tänini Eesti Draamateatri hingekirjas. Kuigi koduteatri lavale tal vist asja enam pole. Lihtsalt jalad ei kanna enam. Isegi koduseinte vahel liigub ta ratastoolis. Ent vaatamata võdisevatele jalgadele, mitmele terviserikkele ja viie aasta tagusele infarktile on Aav heas toonuses. Suur osa selles on armastaval abikaasal Ruthil. 22aastasest vanusevahest hoolimata ei näita kaheksa aastat tagasi tärganud armastus kummagi silmis vähimatki tuhmumise märki.